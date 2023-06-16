«7Дней.ру» проинформировало о том, как выглядит Наталья Андреевна, вернувшаяся на ТВ

На канале ТНТ вскоре состоится новый выпуск телешоу «КОНЦЕРТЫ». В нем две команды выступят по очереди и порадуют зрителей яркими перформансами.

Второе выступление выпуска станет дебютом нового коллектива и возвращением легендарных лиц. В новом выпуске зрители также увидят громкий камбэк. На ТНТ в составе «Седой волны» вернутся участницы Comedy Woman Полина Сибагатуллина и Наталья Еприкян.

Актрисы погрузят всех в атмосферу классической гостиной тех времен и внесут в «Концерты» эстетики.

Первыми на сцене появятся участники «Сборной России», в составе которой знаменитые комики из «Однажды в России» Заур Байцаев, Ольга Картункова, Максим Киселев, Екатерина Моргунова. Кроме того, вернется Леонид Слуцкий, который примет участие в нескольких скетчах команды и выйдет на связь с «Дзюбаном».

Также юмористы покажут, как выглядит свидание в тренажерном зале, как нужно разговаривать о половом воспитании с наследниками и дадут лайфхаки, как разнообразить свою интимную жизнь. Новый выпуск «Концертов» выйдет в 23.00 18 июня.