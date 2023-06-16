Актриса Сташенко рассказала о тайном влиятельном покровителе Чулпан Хаматовой в России

Оксана Сташенко решила высказать свое мнение об уехавших из РФ звездах, многие из которых даже не скрывают, что еще мечтают вернуться в Россию. В том числе рассказала актриса о сбежавшей в Латвию Чулпан Хаматовой и намекнула, что на родине у артистки был тайный влиятельный покровитель.

Для меня не был удивительным ее отъезд. Всем известно, что за рубежом она себе не только соломку постелила, а дорогой матрац. Все судачили, что идея с созданием фонда вовсе не ее. Не держала свечку, однако говорят, что здесь был у нее покровитель очень влиятельный. Поэтому стала играть все роли вдруг в «Современнике». Об этом в актерских кругах все шепчутся. Не из-за большого таланта. В РФ есть намного более талантливые актрисы.

Также Сташенко добавила, что Хаматова вряд ли вернется в Россию, но если даже вернется, публика ее не примет.



