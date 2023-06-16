Макаревич оказался в ужасе от концерта в Израиле с выходом примадонны Пугачевой на сцену

В Кейсарии в мае прошло шоу группы «Машина времени». На концерте выступил Андрей Макаревич*. Вышла на сцену в тот вечер и Примадона российской эстрады Алла Борисовна Пугачева. Она таким образом решила поддержать своего товарища.

Однако во время выступления произошла неприятность: ветер из полей принес запах коровьего дерьма, что испортило впечатление зрителей от концерта. Тем не менее, как позже отметил сам музыкант, концерт прошел хорошо и он доволен звуком и картинкой.