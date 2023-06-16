Белгородский врач Цыганков информирует, почему не нужно бояться прививки от кори

Белгородский врач Андрей Цыганков проинформировал, есть ли необходимость в вакцине от кори людям в возрасте от 35 до 50 лет.

По словам специалиста, им нужно сделать двукратную вакцинацию с интервалом в два месяца.

Вакцина содержит в себе фрагменты коровьего вируса и яичного белка и необходима для того, чтобы снизить вероятность распространения вируса и защитить от болезни людей из зоны риска из-за постоянного контакта с людьми.

Цыганков добавил, что вакцинация помогает к болезни развить иммунитет. Есть побочные эффекты, хотя они минимальные. А вот осложнения из-за кори могут быть намного серьезнее.

Также врач отмечает, что прививка от кори действительна 20 лет. Первую вакцину ставят в 12 месяцев, затем в 6-летнем возрасте. Если информации о прививке нет, вакцинопрофилактику можно делать с 7 до 17 лет. Если же у человека был контакт с больным корью, привиться следует обязательно в первые 72 часа.