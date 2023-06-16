Бизнесвумен Мария Погребняк оценила свою стратегию в телешоу «Новые звёзды в Африке»

Уже в это воскресенье, 18 июня, на канале ТНТ покажут финал реалити-шоу "Новые звёзды в Африке". До финальной части проекта смогли добраться рэп-исполнитель Саша ST, российская актриса театра и кино Наталья Бардо и модель, бизнесвумен Мария Погребняк.

В 15 выпуске программы вместо церемонии голосования участники будут отвечать на разные каверзные вопросы от ранее выбывших. Марии Погребняк пришлось поведать о выбранной стратегии, а также дать оценку своим моральным качествам.

"Отправила тех домой, кто не захотел с моей командой быть. Сперва играла жестко, хотя сохранила лицо и дошла до финала. Примерила на себя образ сильной женщины без каких-либо принципов. Мне за это не стыдно, это ведь игра", — сказала жена футболиста.