«Царьград»: В Турции настал туристический «армагеддон» для отдыхающих из РФ

Российские туристы, которые приезжают на отдых на курорты Турции, пожаловались на высокие цены и некачественное обслуживание. Это все оказывает негативное влияние на отдых и вызывает разочарование у туристов.

По мнению Юрия Барзыкина, туристы из РФ вскоре могут попросту отказаться от Турции. Как отмечают гостьи, вместо долгожданного отпуска они сталкиваются с туристическим «армагеддоном». В отелях приходится бороться с хамством. Сотрудники устраивают угрожают выселением из оплаченных номеров. Некоторые гостиницы не считают россиян основной аудиторией и отдают предпочтение европейским туристам, полякам и немцам в основном.

Барзыкин добавил, что из-за роста курса доллара отдых в Турции сравним по цене с Тунисом или ОАЭ. Именно туда и отправляются туристы из РФ.