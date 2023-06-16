Daily Mail: К 2100 году работника на удалёнке будут отличать тёмные глаза и когтистые руки

Британские учёные разработали прототип удалённого работника, который к 2100 году будет отличатся от остальных людей. Поводом для этого стали результаты исследования работников университета Лидса. Они показали, что у трети жителей Британии, которые работают дома, нету рабочего места.

В ходе работы ученые изучили научные работы и сотрудничали со специалистами в сферы здравоохранения. По их данным, удалёнщика можно будет узнать по тёмным глазам, а также пальцам, которые напоминают когти.

Также прототип имеет сгорбленную спину, опухшие глаза, у него приподняты плечи, кривые пальцы из-за работы на компьютере, слабый иммунитет, лишний вес.