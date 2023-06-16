Евразия Daily: Игорь Левитас высказался о Константине Эрнсте и голливудском дерьме

Желание обгадить предшественников еще никому не приносило никому. Премии, деньги, любовь начальства – это приносило успех и признание, однако не любовь народа. Только презрение. Звезды, уехавшие за границу, и оставшиеся здесь знаменитости часто выражают негативное отношение к родине, культуре, традициям. Происходит это из-за отсутствия любви к родине и желания обогатится за ее счет. Также не последнюю роль играет чувство зависти и неполноценности. Об этом пишет Игорь Левитас.

По его мнению, гендиректор Первого канала Константин Эрнст фильмы, снятые в последние 15 лет в Голливуде, назвал «дерьмом». В то же время в 1972 году вышли настоящие шедевры с участием легендарных актеров. При этом сам он не может противопоставить этому ничего того, что было сделано в его продюсерской фирме. Слова Эрнста оскорбили поколение актеров, которые умерли, поэтому ничего не могут сказать в ответ.