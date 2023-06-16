Газета.Ru: Певец Олег Газманов заявил, что заплатит Киселеву за написание патриотической песни

Олег Газманов отреагировал на обвинения Владимира Киселева в заработке на написании патриотических хитов. Он записал обращение к основателю группы «Земляне».

Газманов Киселева отказался считать музыкантом и напомнил, что тот является владельцем «Русского радио». Также певец отметил, что его патриотические песни в эфире радиостанции не звучат.

«Откуда он взял, что за эти песни я получаю от правительства деньги? За деньги песни «Офицеры», «Вперед, Россия», «Сделан в СССР», ни другие треки такого направления сами не напишутся. Слова и музыку я от души писал, не думая совершенно о заработках», — возмутился Газманов.

В ответ на обвинения Кисилева артист предложил ему самому написать патриотический хит.

«Если господин Киселев такую же песню, как у меня напишет, которую 35 лет поет хором народ, сам ему заплачу», — добавил он.

Исполнитель ответил на сравнения его с Иосифом Давыдовичем. Как отметил Олег Михайлович, Кобзон не являлся автором композиций, а исполнял написанные Газмановым песни.