Гузеева не стала комментировать возвращение шоу «Давай поженимся!» с ее участием

Генеральный директор Первого канала заявил, что одно из самых популярных развлекательных шоу вернется в эфиры в конце июня. Речь идет о программе «Давай поженимся!». Однако Лариса Гузеева дала четко понять, что она не будет принимать участвовать в съемках.

Передача возвращается в эфир. Съемки "Давай поженимся!" начинаются уже 19 июня. В конце месяца вернется в эфир по многочисленным просьбам зрителей, — сказал Эрнст в ходе Петербургского международного экономического форума.

Гузееву заявление медиаменеджера явно не обрадовало. 64-летняя звезда отказалась комментировать эту новость и переадресовала вопрос к руководству канала.

«Звоните на канал», — нервно ответила актриса.