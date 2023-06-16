Киркоров признался, что уже более пяти лет он не общается с Пугачевой

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал, что он уже больше пяти лет не общается с бывшей женой, народной артисткой Аллой Пугачёвой. Об этом сам артист признался в беседе с журналистами во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Киркоров Пугачёву назвал замечательной артисткой, а также легендой России. Он отметил, что ничего про неё и её семью не знает, так как в настоящее время они не общаются. Что послужило причиной разрыва, Филипп не стал уточнять.

К тому же, исполнитель добавил, что его вовсе не интересует нынешний молодой супруг Примадонны Максим Галкин* и то, что он на территории России был признан иностранным агентом.

*Внесён Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.