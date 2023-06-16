KP.RU: Мария Погребняк впервые назвала причины развода с мужем-футболистом Павлом Погребняком

Слухи о разводе Марии Погребняк с мужем Павлом Погребняком появились в Сети весной. Тогда модель заявила, что они с супругом продолжают жить вместе в одном доме. Однако от вопросов о расставании бизнесвумен уходила.

Накануне блогер сообщила, что свободная женщина. После этого Мария появилась в компании мужчины. Журналисты уточнили, в чем причина расставания.

Я не хочу поднимать лишний раз эту тему, чтобы детей не травмировать. Скажу лишь, что разошлись не из-за измен. Между нами чувства пропали, мы решили, что надо расходиться, - сказала Погребняк.

Красотка добавила, что они с бывшим живут вместе. Хотя о таинственном ухажере она не захотела говорить.