KP.RU проинформировала, что стало с победителями вокального телешоу РФ «Голос. Дети»

Виктория Соломахина не смогла выиграть в детской версии телешоу «Голоса», однако вернулась во взрослую версию и одержала победу. Теперь участники «Голос.Дети» попытаются повторить ее успех. КП рассказывает, чем заняты прежние победители вокального проекта.

Данил Плужников продолжает борьбу за здоровье. Он перенес несколько тяжелых операций по коррекции конечностей и находится на длительной реабилитации. Пока что учеба в Гнесинском училище приостановлена.

Алиса Кожикина отметит 20-летие. В настоящее время она озвучивает фильмы и мультфильмы, учится на бюджетном отделении колледжа при Академии Гнесиных, а также выпускает свои хиты.

Сабина Мустаева выпустила дебютную песню и направила средства от ее продажи на благотворительность. Позже девушка уехала в Польшу, где приняла участие в польской версии шоу «Голос» и продолжила учится в Варшаве на музыкально-театральном отделении лицея им. Яна III Собеского.