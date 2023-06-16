Лидер рок-группы «Мегаполис» Олег Нестеров считает ноты технологией прошлого

Советская группа «Мегаполис» в 90-х годах была наиболее перспективных в жанре «новая волна». Лидер коллектива Олег Нестеров успешно продюсировал группу «Маша и медведи», которая добилась в РФ успеха. После возвращения на сцену и проекта «Три степени свободы» в 2021 году, музыкант является одним из наиболее авторитетных в стране.

Несмотря на освещение развития музыки в СССР, он считает, что сейчас ноты являются технологией прошлого. Нестеров продвигает искусство композитора-импровизатора Каравайсука, чьи песни можно услышать в работах Киры Муратовой.

Лидер «Мегаполиса» советскую музыку назвал феноменом мирового масштаба, ведь именно в снятых в Союзе кинофильмах звучат песни академических композиторов.

Кроме того, Нестеров отмечает, что работать с группой намного сложнее, чем с сольными проектами. В оркестре или коллективе каждому отдельно нужно писать ноты, а это – технология прошлого, о чем свидетельствует методика работы современных композиторов, упрощающих партитуру.