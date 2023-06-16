Мария Миронова заявила, что Стас Садальский обманул публику об ее уходе из «Ленкома»

Стас Садальский рассказал о скандале в «Ленкоме», который связано с увольнением Народной артистки Марии Мироновой. Она трудилась в театре более 25 лет.

Как заявил Садальский, директор театра Миронову вынудили уйти. Также Стас отметил, что дочка Марка Захарова может стать следующей жертвой Марка Варшавера.