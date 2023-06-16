Оскар Кучера признался, почему пошел на интервью к Юрию Дудю

Оскар Кучера признался, почему пришел на интервью к Юрию Дудю✱ (признан иноагентом). Этой информацией актер поделился в эфире программы «Жизнь и судьба».

По словам Кучеры, во время беседы он попытался донести свою гражданскую позицию. Кроме того, он искренне и спокойно отвечал на все вопросы. Оскар понимал, что у Юрия и него разные мнения по поводу украинского конфликта, но ведущий так не смог донести мысль до Дудя✱ .

«Пытался рассуждать, он допрашивал меня. Когда изначально тебя не слышат и допрашивают, то интервью не может получиться», — сказал Кучера.

✱ Признан иностранным агентом решением Минюста в РОссийской Федерации