Певец Олег Газманов разозлился на Владимира Киселева за слова о продажном патриотизме

Известный певец и музыкант Олег Газманов разозлился на Владимира Киселева. Дело в том, что основатель «Русской Медиагруппы» обрушился на народного артиста с критикой из-за того, что тот якобы берет деньги за написание патриотических песен.

В числе претензий также были слова о том, что Олег Михайлович не посещает зону СВО, однако получает огромные деньги за композиции и «наживается на непростой ситуации в стране».

В ответ на это Газманов сильно разозлился. Артист отметил, что сам будет решать когда ему ехать в зону специальной военной операции.