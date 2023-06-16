Певица Анна Семенович сообщила фанатам в соцсетях о проблемах со здоровьем

Анна Семенович в своих соцсетях сообщила поклонникам, что у нее появились проблемы со здоровьем. Певица пожаловалась фанатам, что в течение всего дня она чувствовала сильное недомогание.

По словам артистки, она страдала от сильной слабости и высокой температуры. Звезда даже отменила съемку в одном проекте из-за возникших проблем.

Не могла собраться… Поэтому, родные, не теряйте меня, я здесь. Немножко нужно поболеть, отдохнуть, - сказала Анна.

Семенович уверена, что на здоровье повлиял иной проект, съемки которого не так давно закончились. Как уточнила знаменитость, чрезмерна работа подорвала ее иммунитет.