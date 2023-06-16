Сергей Лазарев поставил на место ведущую Леру Кудрявцеву

Лера Кудрявцева решилась на смелый шаг. Звезда НТВ вышла на сцену в качестве певицы. Оказывается, что недавно ведущая записала совместно с Катей Гордон композицию и сняла на нее видеоклип.

Как стало известно, в данный момент работа находится в открытом доступе в Сети и она собрала немало просмотров. Ажиотаж вокруг новой песни оказался приличным. На премьеру отреагировал экс-возлюбленный теледивы Сергей Лазарев.

Артист в шуточной манере поставил на место Леру. Певец дал понять, что на сцене не терпит конкурентов. Он с иронией прокомментировал дебют Кудрявцевой в качестве певицы, хотя позже добавил, что искренне рад за свою бывшую и в восторге от нового ролика.