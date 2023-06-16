Sport24.ru: Смысл этой старанной песни не могли понять даже самые верные поклонники Цоя

В 1982 году популярная группа «Кино» выпустила свой альбом «45». Особое внимание в пластинке привлекла песня со странным названием «Алюминиевые огурцы».

Новое произведение Виктора Цоя быстро стало популярным, однако породила много дискуссий. Поклонники ломали голову и пытались найти в композиции скрытый смысл.

Одни фанаты уверяли, что под алюминиевыми огурцами музыкант имел в виду бомбы, выброшенные над Афганистаном. Другие юзеры отмечали, что речь идет о рокерских заклепках на куртках артистов. Остальные в словах лидера разглядели размышления на тему бессмысленности труда.

Однако оказалось, что родился хит в голове Цоя под впечатлением сельскохозяйственных работ, на которые его отправили во время обучения в ПТУ. В 1987 году, через 5 лет после выхода нашумевшего трека, на концерте в Дубне Виктор сообщил, в «алюминиевых огурцах» отсутствует какой-либо глубокий смысл.