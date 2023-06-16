Врач-гастроэнтеролог Неронов посоветовал есть каши и овощи для профилактики аппендицита

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга), а также доктор медицинских наук Владимир Неронов проинформировал россиян о мерах профилактики аппендицита.

Специалист в первую очередь посоветовал следить за своим питанием и гигиеной для того, чтобы избежать недуга.

«Старайтесь никогда не переедать. Не нужно допускать попадания косточек и скорлупок в пищу. Это касается других твёрдых инородных предметов. Включайте больше каш, овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки», — отметил Неронов.

Врач добавил, что спровоцировать аппендицит могут многие факторы, в том числе аллергены, микроорганизмы, вирусы.