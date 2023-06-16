«Выглядели парой»: Названо имя предполагаемой разлучницы Виктории Лопыревой и Игоря Булатова

В Сети ходят слухи о расколе в отношениях между Викторией Лопыревой и Игорем Булатовым. Пара не публикует совместные новые фото их соцсетях и не выходит вместе на публику.

Во время празднования четырехлетия их общего сына Марка Лионеля супруги держались на расстоянии друг от друга. Анонимные источники подтвердили логадки фанатов. Сообщается, что бизнесмен регулярно проводит время в компании иных женщин.

Недавно в своей публикации Виктория намекнула на предательство со стороны близкого человека, чем вызывала недоумение у аудитории.

При этом Игоря Булатова заметили в обществе дизайнера и ведущей Марии Кравцовой (Марики). Она является экс-избранницей резидента Comedy Club Павла Воли и именно ей присвоили статус разлучницы.



