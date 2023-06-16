Взломать ноутбуки Lenovo можно с помощью обычной отвертки

Эксперты по вопросам кибербезопасности из компании CyberCX (Новая Зеландия) подробно описали и показали простой, но эффективный способ обхода пароля BIOS на ноутбуках Lenovo. Замкнув 2 контакта на схеме EEPROM отверткой можно в BIOS войти, после чего в настройках отключить вход по паролю.

Примечательно, что данный эксперимент специалисты проводили на старых моделях Lenovo, в том числе на ThinkPad L440 (2013 год выпуска), а также модель и ThinkPad X230 (2012 год). По словам экспертов, эта методика работает в случае с иными современными моделям, имеющих отдельную микросхему для хранения пароля.

Эта находка полезна для пользователей в коммерческой сфере. У владельцев многих ноутбуков возникают нередко проблемы с доступом из-за забытого пароля. Эта методика станет настоящим спасение для них.