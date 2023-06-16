Звезда кинофильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелева ушла из жизни из-за рака груди

Племянница звезды кинофильма «Карнавальная ночь» Евгении Шмелевой — Галина Елизарова раскрыла причину кончины своей родственницы. Как оказалось, последние годы она боролась с раком груди.

Шмелева умерла на 91-м году жизни. Актриса ушла из жизни от рака молочной железы. Из-за рецидива болезни женщина похудела на целых 20 кг. Перед смертью вес Шмелевой составлял 40 кг. Врачи ничем не смогли помочь, ведь из-за возраста химиотерапию проводить было бы опасно, а сам рак был неоперабельный.

Тетя Женя скрывала болезнь, не любила жалости. Перед выходом из дома наряжалась, чтобы не узнали о ее болезни, - говорит племянница актрисы.

Также Галина добавила, что последние месяцы жизни за тетей было ужасно наблюдать. Она ничего не ела, а недуг быстро прогрессировал.