Политолог Ищенко прокомментировал заявление Остина

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал недавнее заявление руководителя американского оборонного ведомства Ллойда Остина, которое он сделал на саммите министров обороны государств Североатлантического альянса. Остин обратился к другим министрам этих государств, чтобы они продолжали проводить поставки киевскому режиму.

Комментируя это заявление, Ищенко рассказал, что, по его мнению, западным государствам не удалось обрушить санкциями экономику Российской Федерации и теперь они стремятся продлить украинский кризис, ставя цель истощить РФ. Ищенко при этом считает, что сами западные государства не готовы к длительному противостоянию.

«После того, как у них навернулся экономический блицкриг, то военно-политический марафон является практически единственным вариантом, который у них остался. Но проблема в том, что они не могут играть совсем вдолгую – это, скорее, средняя дистанция, а не марафон, потому что там висит Китай», – заявил он.