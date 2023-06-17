Генерал Ходжес: ВС Украины встали на путь, который приведет к взятию Крыма

Украина уже встала на путь, который приведет ко взятию Крыма и изгнанию российских войск с его территории. Такую точку зрения в беседе с журналистами украинского телемарафона высказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

По его словам, то, что сейчас происходит на фронтах, - прелюдия к основному этапу наступления ВС Украины. Подразделения ВСУ сосредоточены на выискивании слабых мест противника, давлении на его оборону, а также на введении врага в заблуждение касательно направления главного удара.

«Начало контрнаступления - это важнейший для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась. Тем не менее страна встала на путь, который приведет к освобождению Крыма», - сказал Бен Ходжес.

Американский генерал подчеркнул, что этот путь легким не станет и будет сопряжен для Украины с высокими потерями в ходе ведения боевых действий.

Первые весомые успехи и «прогрессивную динамику» движения украинских сил Ходжес ожидает уже в ближайшие несколько недель. Через несколько месяцев украинские войска, по его мнению, будут в Крыму.

«Существует большая вероятность, что российские подразделения покинут территорию полуострова или же будут разгромлены», - отметил генерал.

Битва за Крым станет определяющим сражением данного конфликта. Она и покажет, кто из него выйдет победителем, заключил Бен Ходжес.