Актриса Снигирь рассказала о завершении съемок телесериала «Золотое дно» в Москве

Съемки нового телесериала «Золотое дно», где главную роль исполнила Юлия Снигирь, завершились в Москве. Актриса решила рассказать о работе на съемочной площадке и приоткрыть тайну касательно сюжета проекта.

Сериал расскажет зрителям о борьбе родственников за наследство, которое оставил после смерти экс-директор строительного холдинга. Многие персонажи в фильме становятся конкурентами в борьбе за богатство, строят интриги.

Юлия уверена, что «Золотое дно» обязательно найдет свою аудиторию и понравится российским зрителям. Снигирь также добавила, что ей понравился не только сценарий, но и коллеги-артисты, с которыми она работала на съемочной площадке. А еще актрисе ее роль в сериале показалась очень интересной и запоминающейся.