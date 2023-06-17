Американец тайно снял кинофильм в СССР, в который не поверили на Западе

Американский кинофильм «Белые ночи», который был снят в 1985 году, один из самых ярких примеров разгара «Холодной войны». Ничего общего с романтикой лента не имеет, она наполнена безнадёгой и унынием.

Главный герой картины - танцовщик Николай Родченко, покинувший СССР и сбежавший на Запад в поисках лучшей жизни. Но самолёт, в котором он летел, экстренно сел в советском аэропорту, где его встретили обозлённые работники КГБ. Родченко подготовил новый побег. Режиссер фильма - Тейлор Хэкфорд. На Западе эту картинку высмеяли, зрители не поверили в то, что ее снимали на территории СССР. После развала Советского Союза деятель рассказал о подробностях тайных съёмок. Тогда кинопроект собрал 42 млн долларов, при затратах 15 млн.