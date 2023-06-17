Диетолог Жиляев: регулярно есть горячие жидкие блюда не нужно

Врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев сообщил, что если вам не нравится есть супы, заставлять себя не нужно. Многие уверены, что есть первые горячие блюда полезно, так как жидкая пища является комфортной для пищеварительного тракта.

Однако специалист в интервью пояснил, что «пищеварительная система прекрасно справляется с твердой пищей. Постоянное употребление супов – это сложившаяся традиция».

Как заметил Жиляев, регулярно кушать жидкие горячие блюда необязательно. Если человек не является любителем супов, он спокойно может без них обойтись. При этом здоровье никак не пострадает.