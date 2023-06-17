Дмитрий Маликов объяснил отмену русской культуры бессильной злобой и завистью Запада

Дмитрий Маликов решил прокомментировать отмену русской культуры на Западе. Позицию с непринятием русской культуры артист считает «перегибом».

Как заявил певец, на Западе отменяют русскую культуру из-за злобы и зависти. Маликов отметил, что человек, который любит музыку Чайковского, не может ее себе запретить и отвернуться от мировых классиков.

«Они это не от большого ума сделали, бессильной злобе, зависти. Как понимаю, в основном это риторика политиков, которые сегодня определяют идеологию. Если любишь музыку Чайковского, ее никак отменить не можешь», - сказал Маликов.

Дмитрий также выразил надежду, что рано или поздно у всех эмоции пройдут, все станет так, как было ранее.