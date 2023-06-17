Уролог в РФ Марк Гадзиян назвал продукты, закупоривающие кровеносные сосуды холестерином

Хирург-уролог, андролог и кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в своем Телеграм-канале решил рассказать подписчикам о последствиях злоупотребления выпечкой.

Как говорит доктор, в ней содержится «огромное количество гидрогенизированного масла (то есть трансжиров)». Последние принимают активное участие в формировании холестериновых бляшек в человеческих сосудах, из-за чего питание коры мозга снижается. Это в свой черед провоцирует развитие атеросклероза и повышает существенно риски инсульта.

По словам специалиста, особенно опасна сладкая газированная вода из-за содержания сахарозы. О таких напитках лучше навсегда забыть. Самый лучший напиток для здоровья организма - вода и травяной чай с добавлением фруктов, добавил Гадзиян.