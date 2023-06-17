Юморист Гарик Харламов радостно отреагировал на возвращение шоу «Давай поженимся» в эфиры

Гарик Харламов порадовался возвращению передачи «Давай поженимся» в эфир Первого канала. Об этом сам комик написал в личном блоге.

«Самая для меня радостная новость за последнее время! Ура!» – подписал видеоролик юморист. Также под новым постом он оставил подпись «Свадьба в Малиновке».

Поклонники напророчили шоумену участие в популярной программе. Как предположили фанаты, Лариса Гузеева и Гарик Харламов были бы отличными соведущими.

Отметим, что сама Гузеева очень нервно отреагировала на новость о возвращении телешоу. Пользователи не исключают, что она не вернется в проект, поскольку этот вопрос журналистов переадресовала руководству канала.