Киркоров впервые честно рассказал о своих отношениях с Пугачевой

Певец и музыкант Филипп Киркоров стал самым ярким гостем Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Во время своей беседы с журналистами король отечественной эстрады озвучил свое отношение к Примадонне, переехавшей в Израиль Алле Пугачевой.

Долгое время артист старался не вспоминать о бывшей жене. Киркоров даже пропустил церемонию прощания с модельером-художником Валентином Юдашкиным для того, чтобы не встречаться с Пугачевой. По крайней мере, об этом говорили источники. Но сейчас исполнитель впервые прервал молчание.

«Мне неведомо, что эта пара делает. Замечательная певица Алла Пугачева — это легенда нашей страны. Что там и где она… знаю, что она уехала, больше неизвестно ничего. Не общаемся более пяти лет», — сказал Киркоров.