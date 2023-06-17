Кто останется без хлеба: Почему разрушение Каховской ГЭС напугало Запад

Недавние события, которые последовали после разрушения плотины Каховской ГЭС и наводнение на территориях Днепра, обернулись опасениями в Брюсселе и Вашингтоне касательно нехватки зерна на Западе.

После проблем на Каховской ГЭС последовало нарушение зерновых логистических маршрутов во всем мире. Сообщается, что хранилищам и полям зерна нанесен катастрофический ущерб. Это спровоцировано скачок цен в июльских контрактах на кукурузу и пшеницу на биржах Америки.

Дешевые поставки зерна с Украины сдерживали стоимость продовольствия в мире. Однако сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, причем не в лучшую сторону.

По словам руководителя агентства "УкрАгроКонсалт" Сергея Феофилова, последствия от разрушений Каховской ГЭС имеют ужасающие последствия для продовольственного рынка в мире.