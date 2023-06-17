Макаревич оказался в ужасе от майского концерта в Израиле с выходом Пугачевой на сцену

Андрей Макаревич* уехал в Израиль год назад. Вскоре туда переехала Алла Пугачева с мужем и детьми. Сейчас они общаются. Примадонна посетила в Израиле концерт группы "Машина времени" в честь 54-летия коллектива и даже вышла на сцену.

О своем майском выступлении Макаревич* вспомнил из-за того, что во время исполнения песен на сцене ощущался неприятный запах навоза.

"В середине концерта изменился ветер. Из полей орошения потянуло коровьим дерьмом. Это было что-то принципиально новое", - сказал журналистам артист.

Он добавил, что несмотря на огромный опыт концертной деятельности, с таким столкнулся впервые.