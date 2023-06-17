НТВ: Концертов не будет. Что сплотило сбежавших из России артистов

«Би-2» столкнулась с отменой концертов не только в РФ, но и далеко за ее пределами. Так, в Киргизии отменили выступление артистов. Это привело к потере заработков у лидера Игоря Бортника и других музыкантов коллектива.

Как выяснилось, причиной включения певца в список иноагентов являются его оскорбительные высказывания в адрес соотечественников. В России возникла идея проверить исполнителя на финансирование ВСУ. Кроме того, ранее были отменены два концерта Веры Брежневой в Европе. Поговаривают, из-за не проданных билетов.