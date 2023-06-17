Певец Игорь Николаев шокировал поклонников опубликованной фото без волос

Игорь Николаев опубликовал в своих социальных сетях новую фотографию. На фото он снялся с маленькой дочкой. Артист предстал в весьма непривычном образе, чем удивил и даже напугал поклонников.

На опубликованном снимке видно, что Николаев выбрал свободную футболку, спортивные брюки, черную толстовку и светлую соломенную шляпу. Но внимание фанатов приковали волосы музыканта, тщательно спрятанные под шляпу.

Как отметили интернет-пользователи, певец сильно прибавил в весе. Но некоторые подписчики напомнили о проблемах с сердцем у Игоря, которые могли отразится на его внешнем виде.