Скоро патриотические песни займут свое место на эстраде — композитор Сурганова

Скоро патриотические композиции займут свое место на российской эстраде. В этом уверена композитор Светлана Сурганова.

По ее словам, патриотически настроенных артистов в стране немного, поскольку далеко не все звезды эстрады понимают цели специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, а любые военные действия у них вызывают только страх.

«Сейчас приходит осознание того, что же случилось. Примерно расставлены приоритеты. Становится более-менее понятно, кто за что, кто эти игроки, уже ясно, в чем правда. Сейчас патриотические чувства будут только нарастать», — отметила Светлана Сурганова.