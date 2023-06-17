Sport24.ru: Итальянский футболист узнал о том, что женился на актрисе фильмов 18+

Футболист Никола Дзаноне играл на самом высоком уровне в Италии, однако не прославился. В 1993 году спортсмен закончил карьеру в Канаде, где сыграл за «Монреаль Импакт».

Как пишет Sport24.ru, Люче Капонегро, известная порноактриса (псевдоним Селен) прославилась в 1993 году, когда Никола ушел из футбола. Она в Италии получала награды. Люче снялась в нескольких кинофильмах для взрослых, но вскоре переключилась на иные виды деятельности.

Во второй половине нулевых она бросила мужа и отца ребенка Фабио Альбонетти, начав отношения с экс-футболистом. Имени девушка не называла, однако СМИ раскрыли правду: им стал Дзаноне.

Никола не знал о прошлом девушки в порноиндустрии, но полюбил ее. В корнечном итоге пара рассталась, несмотря на общего сына.