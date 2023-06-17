StarHit: У невестки певицы Валерии Лианы врачи нашли гигантскую опухоль

Лиана Шульгина примерно неделю назад поделилась с поклонниками снимками из больницы. На днях стало известно, что на самом деле произошло с невесткой певицы Валерии.

Оказалось, девушка перенесла хирургическую операцию, направленную на удаление гигантской кисты. Только накануне молодая мать решила рассказать о проблемах со здоровьем подписчикам. По словам Лианы, она представить себе не могла, что у нее происходят такие опасные изменения.

"По УЗИ была киста почти 10 сантиметров, еще с перекрутом! Врач говорит, что мне повезло, что не лопнула при таких размерах и что необходимо срочно оперировать", - призналась невестка артистки.

Все это время с Лианой находился ее муж Арсений. После удаления кисты, несмотря на боль, чувствует себя девушка намного лучше.