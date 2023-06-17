У бежавших из России артистов один за другим отменяются концерты

Предатели России, сбежавшие после начала СВО из страны, получают заслуженные порции критики. Практически ежедневно становится известно об отмене концертов звезд-предателей. Один из таких беглецов –шоумен Максим Галкин*, который вернулся с гастролями в СНГ. Но его выступление в Алма-Ате отменили из-за обвинения в незаконной продаже билетов.

Этот случай оказалась не единичным. В Узбекистане Даниле Поперечному выключали микрофон прямо на сцене, когда комик шутил или резко говорил о России.

Не избежал незавидной участи группа “Порнофильмы”. Участники коллектива, которые до СВО зарабатывали в РФ, жалуются на запугивание силовиков Бишкека.

Не получил гостеприимства на Западе Дмитрий Назаров. В июне стало известно об отмене концерта актера и его жены в Старом Свете.

* Признан иностранным агентом в России по решению Минюста