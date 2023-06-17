Уроженка Новочеркасска Юлия Высоцкая показала свой естественный вид

Уроженка Новочеркасска Юлия Высоцкая показала новое фото без макияжа. Снимок появился в личном блоге артистки в социальной сети.

В новом кадре дончанка появилась в рубашке с собранными волосами. На фото можно отчетливо увидеть, что телеведущая и актриса выглядит прекрасно без макияжа и не стесняется внешности. Многие поклонники отметили, что сейчас в моде естественная красота.

К слову, Высоцкая недавно вернулась к съемкам кулинарного телешоу «Едим дома» после критики ее неудачных рецептов. Она продемонстрировала фанатам фото, на которых виден весь съемочный процесс и разные блюда, приготовленные ведущей.

Нужно напомнить, что Юлия замужем за Андреем Кончаловским, который старше ее. Разница в возрасте между ними - 36 лет.