В 50 лет умер актер из сериалов «Кухня» и «Карпов» Дмитрий Сапронов

Ушел з жизни российский актер кино и театра Дмитрий Сапронов. Артист умер менее чем за месяц до 51-летия, пишет РГ.

Дмитрий Владимирович родился в 1972 году в семье военного. Он обучался на актерском отделении Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Кроме того, артист занимался споротом, был КМС по плаванью.

Занимался спортом, КМС по плаванию. Источник: https://stuki-druki.com/authors/sapronov-dmitry.php Штуки-дрюки ©

Занимался спортом, КМС по плаванию. Источник: https://stuki-druki.com/authors/sapronov-dmitry.php Штуки-дрюки ©

Начал активно сниматься в 2010 году. На счету у актера более десятки проектов. Среди них стоит отметить такие фильмы как "След", "Кухня", "Адвокат", "Пятая стража", "Карпов", "Товарищи полицейские", "Истребители", "Московская борзая", "Оптимисты", "Трасса смерти".

Кроме того, Сапронов работал как ведущий мероприятий и диктор. Скончался он еще 15 июня. Причина ранней смерти не сообщается.