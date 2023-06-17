Вдова Виктора Проскурина проинформировала о последних минутах его жизни

Виктор Проскурин умер в 2020 году из-за болезни легких. Вдова Ирина Хонда в передаче «Фильмы Елены Погребижской» рассказала о последних минутах жизни артиста.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса приходилось узнавать о состоянии мужа у врачей по телефону. Как отметила вдова актера, в последний раз она слышала голос супруга за день до его смерти, когда разговаривала с доктором.

Успела крикнуть ему «Я тебя люблю»… Врач забрал телефон. Когда его голос услышала, то поняла, что это все. Это был вторник, в среду в 23 часа он скончался, - вспоминает Ирина Хонда.

Также художница добавила, что Проскурин к ней приходил после смерти и попросил, чтобы она вышла замуж. Что это было — реальное видение либо галлюцинации, женщина не знает.