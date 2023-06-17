Врач-гастроэнтеролог Неронов объяснил, к чему приводит злоупотребление жирным и спиртным

Частое употребление большого количества жирной пищи и алкоголя является прямым путем к развитию панкреатита. Об этом говорит врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

По его сведениям, во время переедания вредной еды и при употреблении алкоголя такая пища негативно влияет на поджелудочную железу. Из-за переизбытка многих ферментов, у человека разъедаются ткани желудка и поджелудочной, что приводит к повреждению внутреннего органа.

Также регулярно возникают боли, которые отдают в спину и левый бок. Они могут быть в верхней части живота. Порой появляется рвота или расстройство стула и в отдельных случаях даже поднимается температура. Чтобы помочь человеку, нужно приложить холод к животу и срочно вызывать врача.