Константинов прокомментировал заявления представителей Киева о Крыме

Руководители законодательного органа Крыма Владимир Константинов сделал комментарий по поводу заявлений со стороны представителей киевского режима о занятии полуострова военными соединениями, подчиняющимися этому режиму. Он заявил, что такие заявления делаются специально, чтобы оказать определенное воздействие на украинское население.

Константинов отметил, что киевский режим ведет противостояние с Российской Федерацией также и в информационном пространстве. И заявления о занятии ВСУ крымского полуострова, считает он, делаются именно для ведения этого информационного противостояния, чтобы прикрыть провалы киевского режима перед украинским населением.

«Вот они и кудахтают на эту тему», – заявил он.