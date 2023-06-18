Пушков выразил мнение о переговорах Блинкена в Пекине

Представитель верхней палаты российского законодательного органа Алексей Пушков выразил свое мнение о значении визита руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена для отношений между США и Китаем. По его мнению, переговоры Блинкена с представителями китайского политического руководства не окажут какого-либо заметного влияния на отношения США и Китая, которые Пушков охарактеризовал как противостояние.

Он также считает, что это противостояние только обостряется и на его прекращение не повлияют переговоры Блинкена, который, как ранее сообщалось, прибыл в Пекин.

«Начавшийся визит госсекретаря Блинкена в США ничего по сути не изменит и изменить не способен. Острая фаза неизбежного конфликта между США и Китаем впереди», – считает Пушков.