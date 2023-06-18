Политологи Семибратов и Шаповалов выразили мнение о ситуации в НАТО

Политолог Евгений Семибратов выразил мнение о политике, которую проводят США по отношению к другим государствам НАТО. Он считает, что американское политическое руководство стремится навязать другим государствам блока закупку вооружений производства предприятий США. Он отметил, что тем самым США проводят свои экономические интересы.

Политолог Владимир Шаповалов также согласен с этим мнением. Он считает, что в этой ситуации не все государства НАТО согласны отказываться от своих экономических интересов. По его мнению, политика США по отношению к североатлантическому альянсу приводит к противоречиям между государствами блока.

«Внутри блока существует очень много противоречий, конфликтов, разных точек зрения по целому ряду вопросов. Разброд и шатания видны невооруженным взглядом, что натовскому руководству далеко не всегда удается прикрыть», – считает он.