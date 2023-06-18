Актер из России Егор Бероев высказался о поведении Назарова, Шевчука и Козловского

Российский актер Егор Бероев, который прославился ролью в фильме «Папа» и телесериале «Турецкий гамбит», высказался насчет поведения своих коллег по цеху Дмитрия Назарова и Данилы Козловского. Также он оценил высказывания Юрия Шевчука.

Бероев, говоря об уехавшей из РФ артистах, осудивших свою родину и соотечественников из-за границы, отметил, что Назаров, который долгое время работал в государственном театре, не имел права оскорблять страну.

«Если хочешь —то уйди и работай в YouTube. В театре должны быть цензура и идеология. Творчество цензура не душит, оно разное. Но есть лицо страны», — отметил актер.

Двух звезд Егор поддержал. Артист обратил внимание на то, что Шевчук, в отличие от того же Назарова, остался в РФ. Бероев согласился со словами Козловского, на которого пожаловались из-за поездок в Америку. Он призвал общественность предоставить людям возможность самим выбирать себе путь.