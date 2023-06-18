65-летний Александр Яцко признался в совершенных грехах ради денег. Актер понимал, что поступает неправильно, однако пересиливал себя. Об этом он рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись».

В 15 лет артист подрабатывал грузчиком в типографии, а все деньги отдавал матери. После школы поступил на архитектора. Получив долгожданный диплом, он год отработал, хотя тяга к творчеству взяла верх.

«Решил построить карьеру актера, поэтому в Москву уехал. Грешен. Было однажды дело, ради гонорара соглашался на роли, за которые стыдно. К счастью, их не так много. Вспоминать не хочется. Шел несознательно позориться, это чувство возникло после просмотра готовой работы», - признался Яцко.



